Киев требует от Европы вернуть живущих за рубежом украинцев для их присоединения к составу Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил обозреватель Стивен Брайен.

По его словам, в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать молодых мужчин. Брайен отметил, что молодежь продолжает покидать Украину, а у ВСУ заканчиваются резервы.

Раньше на Украине мобилизовывали физически здоровых, сейчас берут уже ограниченно годных и больных, заявил в беседе с НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

«Все, кто был мотивирован воевать, не сбежали. Будут возвращены единицы. В целом, то, что людские ресурсы подходят к концу, было понятно еще год назад, когда появился лозунг «война до последнего украинца». Сейчас мы видим, что такая пора наступает. Конечно, заявление Зеленского, мол, давайте собирайте со всей Европы беглых украинцев, вызовет дополнительное недовольство в украинском обществе, еще больше будет негатива по результатам этого наступления. Уже стрелочник провала контрнаступления назначен - это министр обороны Украины Резников, которого сняли. Сейчас все шишки будут сыпаться на него, во всем будет обвиняться он», - отметил он.