«Это провал!»: Зеленский «разыскивает» украинцев в Европе из-за фатальных потерь ВСУ
Раньше на Украине мобилизовывали физически здоровых, сейчас берут уже ограниченно годных и больных. Военные эксперты пророчат Киеву еще большие проблемы осенью, резервы ВСУ исчерпываются. В Кремле все чаще говорят о провале Украины.
Киев требует от Европы вернуть живущих за рубежом украинцев для их присоединения к составу Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил обозреватель Стивен Брайен.
По его словам, в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать молодых мужчин. Брайен отметил, что молодежь продолжает покидать Украину, а у ВСУ заканчиваются резервы.
Раньше на Украине мобилизовывали физически здоровых, сейчас берут уже ограниченно годных и больных, заявил в беседе с НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
«Все, кто был мотивирован воевать, не сбежали. Будут возвращены единицы. В целом, то, что людские ресурсы подходят к концу, было понятно еще год назад, когда появился лозунг «война до последнего украинца». Сейчас мы видим, что такая пора наступает. Конечно, заявление Зеленского, мол, давайте собирайте со всей Европы беглых украинцев, вызовет дополнительное недовольство в украинском обществе, еще больше будет негатива по результатам этого наступления. Уже стрелочник провала контрнаступления назначен - это министр обороны Украины Резников, которого сняли. Сейчас все шишки будут сыпаться на него, во всем будет обвиняться он», - отметил он.
По его словам, на Украине готовится новая волна мобилизации, однако для ее проведения в стране просто не осталось здоровых людей.
«Сейчас ресурсы у них есть. Они начинают готовить вторую волну мобилизации и предъявляют новые требования к мобилизованным. Раньше мобилизовали физически здоровых, сейчас берут уже ограниченно годных, больных людей. Это говорит о том, что здоровых людей не осталось на Украине, все они сбежали за границу. Не удивлюсь, если скоро будут забирать из больниц, госпиталей и лазаретов, на костылях и так далее», - заключил Липовой.
В обозримом будущем работающим в Европе украинским дипломатам могут разрешить выдачу повесток для экстрадиции на родину мужчин призывного возраста. Таким прогнозом в эфире НСН поделился политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
«Не удивлюсь, если украинских дипломатических работников в будущем уполномочат выписывать повестки для экстрадиции мужчин призывного возраста на Украину. Вопрос в том, какие страны пойдут на потенциальное сотрудничество. Польша – вполне, страны вроде Бельгии или Люксембурга – вряд ли», - добавил он.
Риторика киевских властей говорит о нехватке бойцов в рядах украинской армии, а залатать дыру насильно экстрадированными гражданами страны не принесет Зеленскому ожидаемого эффекта, считает он.
О том, что у Киева есть серьезные проблемы с численность личного состава, военные эксперты говорят давно. Сам Зеленский неоднократно «намекал» на большие потери. Недавно он заявил, что страна готова пойти по пути Израиля и воевать длительный период времени, только для этого нужно исключить потери живой силы. Понятно, что его слова были обращены к западным партнерам, от которых Киев ждет новый пакет военной помощи. С другой стороны, эксперты отмечают, что избежать больших потерь Киеву все равно не удастся.
Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ.
«Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери», - сказал он.
По его словам, военные активно принуждают людей к службе, чем только усугубляют положение – люди начинают «ненавидеть киевский режим».
Военный корреспондент Андрей Коц сообщал, что в ВСУ наблюдается нехватка людей, Киев начал использовать элитные подразделения.
«Наступление действительно уже выдыхается, потому что на том же запорожском направлении противник ввел в бой уже 82 десантно-штурмовую бригаду. Это резерв, это элитное соединение, которое должно было, по планам украинского генштаба, идти во втором эшелоне», - говорил он.
При этом проблемы Киева признают и на Западе. Эксперт из лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк отметил, что именно нехватка личного состава может стать фатальной для планов ВСУ.
«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», - пишет он.
Также аналитики отмечают, что приближение холодной осени и затяжных дождей ставит Киев в непростое положение.
15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса.
5 сентября он заявил, что украинская армия потеряла свыше 66 тысяч солдат с начала контрнаступления.
«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», - цитирует Шойгу официальный Telegram-канал военного ведомства.
Накануне президент РФ Владимир Путин назвал полным провалом контрнаступление ВСУ.
«Это не пробуксовка, это провал... Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так», - заключил российский лидер.
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