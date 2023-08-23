«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», - пишет он.

Также аналитики отмечают, что приближение осени и затяжных дождей ставит Киев в непростое положение – необходимо активизироваться на основных участках, но сил на это не хватает.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин напомнил, что в США присутствуют серьезные разногласия относительно дальнейшей финансовой поддержки Украины. Он считает, что конфликт нужно закончить до того, как Вашингтон под какими-то предлогами откажется финансировать Киев. По его словам, в таком случае Украина лишится и поддержки Европы.

Западные СМИ утверждают, что США в связи с отсутствием успехов в рамках контрнаступления ВСУ рекомендовали Украине сосредоточить усилия на одном направлении.

Газета The New York Times пишет, что киевские власти уже приняли рекомендации США. Утверждается, что силы рекомендовано бросить на продвижение в сторону Мелитополя, вывести силы из района Артемовска (Бахмута).

Российские же войска отчитываются об успехах в уничтожении силы противника. Так, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что за сутки удалось уничтожить восемь опорных пунктов ВСУ. Российские силы пресекли эвакуацию подбитой техники украинской армии, а также уничтожили три пункта временной дислокации, передает РИА Новости.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что нынешнее положение дел на фронте говорит о том, что российские военные могут дойти до Западной Украины и даже до Львова.

«Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится», - заключил он.