«Фатальные потери»: НАТО ждет от Киева чудес в контрнаступлении
Владимир Путин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения остается стабильной. Киеву предрекают окончательный провал контрнаступления, Запад может отказать Украине в поддержке.
Накануне Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником сообщил, что ситуация на линии соприкосновения остается стабильной.
«Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще - те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане», - удивился глава государства.
Последние недели военные эксперты отмечают отсутствие серьезных атак со стороны ВСУ – кто-то называет это «затишьем», кто-то – провалом контрнаступления.
Очевидно, что проблемы Киева признают и на Западе. Эксперт из лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк отметил, что именно нехватка личного состава может стать фатальной для планов ВСУ.
«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», - пишет он.
Также аналитики отмечают, что приближение осени и затяжных дождей ставит Киев в непростое положение – необходимо активизироваться на основных участках, но сил на это не хватает.
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин напомнил, что в США присутствуют серьезные разногласия относительно дальнейшей финансовой поддержки Украины. Он считает, что конфликт нужно закончить до того, как Вашингтон под какими-то предлогами откажется финансировать Киев. По его словам, в таком случае Украина лишится и поддержки Европы.
Западные СМИ утверждают, что США в связи с отсутствием успехов в рамках контрнаступления ВСУ рекомендовали Украине сосредоточить усилия на одном направлении.
Газета The New York Times пишет, что киевские власти уже приняли рекомендации США. Утверждается, что силы рекомендовано бросить на продвижение в сторону Мелитополя, вывести силы из района Артемовска (Бахмута).
Российские же войска отчитываются об успехах в уничтожении силы противника. Так, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что за сутки удалось уничтожить восемь опорных пунктов ВСУ. Российские силы пресекли эвакуацию подбитой техники украинской армии, а также уничтожили три пункта временной дислокации, передает РИА Новости.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что нынешнее положение дел на фронте говорит о том, что российские военные могут дойти до Западной Украины и даже до Львова.
«Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится», - заключил он.
На Украине же надеются, что ситуацию переломить им помогут поставки западных истребителей. При этом в Киеве понимают, что F-16 не смогут появиться в арсенале Украины в ближайшие шесть месяцев. Об этом ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Истребители F-16 не появятся у Украины до весны и уже никак не помогут контрнаступлению, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
«Широко анонсированное Украиной контрнаступление длится уже второй месяц и результаты мы видим, оно фактически провалилось. По большому счету, даже факт появления истребителей F-16 им уже не поможет и коренным образом не повлияет на ситуацию. Истребители – это очень сложная техника, которой нужно уметь управлять. Чтобы они в одночасье появились над полем боя, таких чудес не бывает», - сказал Липовой.
По его мнению, Украина не получит эти истребители до Нового года, а весной они могут стать бесполезными.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков объяснил в беседе с НСН, почему западные поставки не помогли контрнаступлению Киева. По его мнению, отсутствие единой унификации поставляемого на Украину оружия создает дополнительную нагрузку на логистику и обеспечение войск, это и стало причиной неудач ВСУ при контрнаступлении.
«Вооружение можно дать, но оно высокотехнологичное. Чтобы его освоить, требуется определенное время. К тому же, оружие поставляется из разных стран, нет единой унификации в калибрах, в обслуживании этой техники и вооружения, да и ГСМ используются разные. Все это накладывает дополнительную нагрузку на логистику, которая играет главную роль в войне, и обеспечение войск. В российской армии все оружие унифицировано и соответствует единым стандартам, что упрощает логистику», - рассказал он.
15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса.
До этого один из офицеров Соединённых Штатов, участвовавший в подготовке украинских военных, признал, что Североатлантический альянс понадеялся на чудо при контрнаступлении (ВСУ).
«НАТО ожидало чудес, а украинцы обещали это», - приводит его слова газета The Times.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее говорил, что чыделение очередного транша на миллиарды долларов в пользу Украины очень важно для «геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС», но ничем не помогут украинским солдатам, передает «Радиоточка НСН».
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