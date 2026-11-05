Клименко назвал условие для борьбы с деструктивным контентом в интернете

Деструктивный контент просто исчезнет с исчезновением анонимности, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН.

«Как только у вас пропадает анонимность, к вас пропадает деструктивный контент. Потому что сразу есть, кому предъявить ответственность. Страны с высокой анонимностью имеют такую проблему. Я не призываю сделать нас Северной Кореей, но нужна авторизация, какие-то дополнительные истории, связанные с этим. Сколько мы говорим про это? Была старая история, связанная с «Синим китом», а чем закончилось это все? Никто не запретил открывать новые группы анонимные, а увеличили ответственность за доведение до самоубийства по интернету, а какое дело преступникам, если человек с VPN зарегистрировался? Поэтому это такой кривой способ борьбы», - отметил он.

Родителей призывают внимательнее следить за онлайн-активностью детей, контролировать их общение в социальных сетях и мессенджерах и защищать от опасного контента, интернет-мошенников и кибербуллинга. На фоне растущего времени, которое несовершеннолетние проводят в сети, в России развернулась дискуссия о необходимости дополнительных ограничений для юных пользователей. В частности, обсуждаются сокращение времени пребывания в интернете для детей младше 14 лет и механизмы подтверждения возраста в социальных сетях.

