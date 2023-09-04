«Истерика Зеленского»: Киев меняет министра обороны на фоне больших потерь ВСУ
Зеленский отправил в отставку главу Минобороны Алексея Резникова, заявив о необходимости «новых подходов». Эксперты заговорили о панике Киева из-за провала на фронте.
Все чаще СМИ обращают внимание на проблемы Украины в рамках контрнаступления – о каких-то из них официальный Киев заявляет прямо, о чем-то, конечно, не говорит вслух. Но военные эксперты сходятся во мнении о том, что ВСУ проваливаются, а лидер Зеленский «паникует».
Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ.
«Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери», - сказал он.
По его словам, военные активно принуждают людей к службе, чем только усугубляют положение – люди начинают «ненавидеть киевский режим».
«Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», - добавил он.
Такое заявление Соскин сделал на фоне сообщений СМИ о том, что Киев пытается всеми силами увеличить численность армии – например, с октября на учет будут ставить еще и женщин.
Сам Зеленский неоднократно «намекал» на большие потери. Недавно он заявил, что страна готова пойти по пути Израиля и воевать длительный период времени, только для этого нужно исключить потери живой силы. Понятно, что его слова были обращены к западным партнерам, от которых Киев ждет новый пакет военной помощи. С другой стороны, эксперты отмечают, что избежать больших потерь Киеву все равно не удастся.
Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times заявил, что российские силы готовы к затяжным военным действиям.
«Российские войска заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение», - отметил он.
По его подсчетам, в рамках контрнаступления Киеву не удалось захватить ни одной стратегически важной цели, при этом ВСУ потеряли 30% вооружения, которое получили от НАТО.
При этом глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН говорил, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино, на севере которого закрепился противник.
«ВСУ только готовятся к основным действиям на запорожском направлении. Они только начали реализовывать то, на чем настаивали британцы и американцы. Они требовали концентрировать имеющиеся силы именно на южном направлении, чтобы проломить нашу оборону, выйти на Токмак, а потом уже попытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Весь сентябрь у нас будет очень горячо на Запорожском фронте, особенно на ореховском направлении. У противника есть время до середины октября», - заключил собеседник НСН.
О том, что ситуация для Украины зашла в тупик, говорят и громкие кадровые перестановки в Киеве.
Накануне вечером Зеленский сообщил, что принял решение отправить в отставку главу Минобороны Алексея Резникова. Его заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», — заявил Зеленский.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что перестановка никак не повлияет на ход спецоперации, такие изменения он объяснил провалом ВСУ, передает РИА Новости.
Уход министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку может быть связан с его личным желанием, участием в коррупционных схемах и необдуманными заявлениями, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН. Также он отметил, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам.
«Резников зарекомендовал себя несколько странными заявлениями, которые звучали на протяжении последних лет. Последним из которых было то, что боевые действия будут длиться в течение очень большого количества времени. Это не вписывается в тренды украинской пропаганды, которая говорит: боевые действия скоро закончатся, Россия одна, с нами весь мир», - отметил он.
Он добавил, что предприниматель Рустем Умеров также может «поучаствовать» в коррупционных схемах военного ведомства. Кроме того, Безпалько указал, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам в 2024 году.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН согласился с тем, что место министра обороны Украины является «хлебным».
Рокировки Киева совпали с важными кадровыми перестановками в Британии, которую считают одним из главных помощников Украины.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. На посту его сменит министр энергетики Грант Шаппс, который на днях ездил с визитом на Украину. Американское издание Breitbart пишет, что отставка Уоллеса стала потерей для Украины. Украина теряет одного из своих ближайших союзников, который курировал «военную реакцию» Великобритании на украинский конфликт. Уоллес считал, что мир становится менее безопасным и понимал необходимость увеличения оборонного бюджета Британии.
При этом СМИ припомнили Уоллесу его заявление в рамках саммита НАТО, где он, кажется, выразил общее мнение о том, что Запад хотел бы услышать от Киева слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в альянс.
«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», - посетовал он.
Руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева в беседе с НСН пояснила, что уход Уоллеса не связан с его заявлениями в адрес Зеленского. По ее словам, Уоллес подал в отставку после того, как американский президент Джо Байден не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО.
При этом, по ее словам, для России с приходом нового министра обороны Британии ничего не изменится. Также не будет пересмотрена политика Британии в отношении помощи Украине.
«У Уоллеса разногласий с Сунаком по вопросу украинской помощи не было. Изменений относительно Украины ждать не стоит, политика давно сформирована и последовательно проводится», - резюмировала она.
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