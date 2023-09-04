«Истерика Зеленского»: Киев меняет министра обороны на фоне больших потерь ВСУ

Все чаще СМИ обращают внимание на проблемы Украины в рамках контрнаступления – о каких-то из них официальный Киев заявляет прямо, о чем-то, конечно, не говорит вслух. Но военные эксперты сходятся во мнении о том, что ВСУ проваливаются, а лидер Зеленский «паникует».

Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ.

«Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери», - сказал он.

По его словам, военные активно принуждают людей к службе, чем только усугубляют положение – люди начинают «ненавидеть киевский режим».

«Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», - добавил он.

Такое заявление Соскин сделал на фоне сообщений СМИ о том, что Киев пытается всеми силами увеличить численность армии – например, с октября на учет будут ставить еще и женщин.

Сам Зеленский неоднократно «намекал» на большие потери. Недавно он заявил, что страна готова пойти по пути Израиля и воевать длительный период времени, только для этого нужно исключить потери живой силы. Понятно, что его слова были обращены к западным партнерам, от которых Киев ждет новый пакет военной помощи. С другой стороны, эксперты отмечают, что избежать больших потерь Киеву все равно не удастся.