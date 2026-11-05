Объединенная оппозиция в Армении все равно не перевернет ситуацию в стране, так как у нее ограниченное количество мест в парламенте, однако она явно будет призывать к какой-то уличной активности. Об этом НСН рассказал политолог Александр Искандарян.

Глава парламентской фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил о консолидации оппозиции в борьбе с действующей властью во главе с Николом Пашиняном по итогам встречи с представителями нескольких оппозиционных сил и подписания соответствующего совместного заявления. Трансляцию вела «Сильная Армения». Искандарян раскрыл, как это поможет в противостоянии Пашиняну.

«В истории страны попытки объединения оппозиции были и не один раз. Но в этом парламенте с этой оппозицией это впервые. Чтобы вот так объединяться, такого еще не было. Если подходить формально, то количество мест в парламенте для оппозиционных партий, даже если они будут работать синхронно, все равно не позволит перевернуть ситуацию, потому что все равно больше 50% мест в парламенте занимает правящая партия. В парламенте всего три партии: две оппозиционные и одна правящая партия — «Гражданский договор». Я думаю, будут предприниматься какие-то шаги, возможно, призыв к митингам, к какой-то уличной активности. Другое дело, что для того, чтобы ситуацию серьезным образом изменить, нужны ресурсы, которых оппозиции будет не хватать», — рассказал он.