На сон медведя зимой влияет не погода, а то, насколько он сыт: в этом году был неурожай растительной пищи, которая составляет основу его рациона, поэтому велик риск, что животные будут искать пропитание по деревням и помойкам. Об этом НСН заявил журналист-натуралист Александр Хабургаев.

Медведи в Подмосковье рискуют остаться без зимней спячки — затяжные дожди и нестабильная погода повышают вероятность появления шатунов, сообщает Mash в мессенджере «Макс». Отмечается, что сейчас в регионе живет больше 100 животных. По словам Хабургаева, на медведя влияет не столько погода, сколько возможность найти пропитание.