Россиянам объяснили, что алименты можно взыскать за все годы неуплаты
Задолженность по алиментам может быть взыскана за весь период неуплаты. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат Ольга Сулим.
По её словам, такая возможность появляется в случае, когда обязательство уже оформлено исполнительным документом или нотариальным соглашением, а деньги не поступали по вине должника.
Юрист указала, что выплаты назначаются с даты первого обращения в суд, но Семейный кодекс позволяет также взыскивать средства за предшествующий трёхлетний период. Для этого нужно доказать, что «заявитель пытался получить содержание, а другой родитель уклонялся».
«Подтвердить попытки получить помощь могут письма и переписка с просьбами перечислить деньги на ребенка. Поэтому такие сообщения важно сохранять», — пояснила она.
Сулим добавила, что при наличие исполнительного документа или нотариального соглашения, задолженность взыскивается за весь период, независимо от трёхлетнего ограничения. При этом «долг не сгорает и после совершеннолетия ребёнка».
Ранее юрист Иван Курбаков предложил рассчитывать сумму алиментов на ребёнка из прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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