Россиянам объяснили, что алименты можно взыскать за все годы неуплаты

Задолженность по алиментам может быть взыскана за весь период неуплаты. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат Ольга Сулим.

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По её словам, такая возможность появляется в случае, когда обязательство уже оформлено исполнительным документом или нотариальным соглашением, а деньги не поступали по вине должника.

Юрист указала, что выплаты назначаются с даты первого обращения в суд, но Семейный кодекс позволяет также взыскивать средства за предшествующий трёхлетний период. Для этого нужно доказать, что «заявитель пытался получить содержание, а другой родитель уклонялся».

«Подтвердить попытки получить помощь могут письма и переписка с просьбами перечислить деньги на ребенка. Поэтому такие сообщения важно сохранять», — пояснила она.

Сулим добавила, что при наличие исполнительного документа или нотариального соглашения, задолженность взыскивается за весь период, независимо от трёхлетнего ограничения. При этом «долг не сгорает и после совершеннолетия ребёнка».

Ранее юрист Иван Курбаков предложил рассчитывать сумму алиментов на ребёнка из прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
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