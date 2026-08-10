Вучич предостерег Европу от нанесения стратегическое поражение России

Президент Сербии Александр Вучич предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение Москве в конфликте вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Вучич отказался подписать итоговую декларацию после саммита в Киеве

Он заявил, что не стал бы ждать «полного истощения российских войск и какого-то конкретного момента, когда Россия значительно ослабнет в результате этой войны на Украине». Политик указал, что не верит в возможность легкой победы над Москвой, так как РФ «ядерная держава, и ее нельзя просто так атаковать».

Вучич призвал к поиску компромиссного решения украинского кризиса и отказу от стремления к поражению какой-либо стороны.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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