Вучич предостерег Европу от нанесения стратегическое поражение России

Он заявил, что не стал бы ждать «полного истощения российских войск и какого-то конкретного момента, когда Россия значительно ослабнет в результате этой войны на Украине». Политик указал, что не верит в возможность легкой победы над Москвой, так как РФ «ядерная держава, и ее нельзя просто так атаковать».

Вучич призвал к поиску компромиссного решения украинского кризиса и отказу от стремления к поражению какой-либо стороны.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

