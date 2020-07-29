Кравчук готов возглавить контактную группу по урегулированию в Донбассе

«Нельзя, чтобы минский формат был просто местом разговоров. Это должны быть обдуманные предложения и механизмы - как вести дискуссию по Донбассу, как найти компромиссы, как найти возможные уступки с той и с другой стороны, чтобы наконец остановить войну. Умирают люди, льется кровь. Так не должно быть вечно. Если я туда иду, то это не для того. Чтобы кому-то что-то доказать или достичь. У меня нет никаких амбиций, желаний что-то для себя добыть. Я уже сделал с Борисом Ельциным все, что мог. Мы подписали Беловежское соглашение, этого достаточно на всю жизнь (третьим подписантом стал тогдашний глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич - НСН). Но если я иду туда, то я хочу, чтобы мир начался реально. Не так, чтобы сегодня подписали, а завтра начали нарушать тишину. И в этом должны быть заинтересованы все. На Донбассе хочет войны только тот, кто там зарабатывает. А такие там, увы, есть», - заявил Кравчук

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Уточненные условия предусматривают прекращение огня на линии разграничения в Донбассе обеими сторонами конфликта с понедельника, 27 июля.

«Я соглашусь с любым решением президента Украины. Но моя точка зрения такая: Минская группа должна стать группой по внесению предложений и механизмом по выполнению решений Нормандской четверки. Это сразу меняет ситуацию. Второе, что я предложу: не может завершиться заседание без принятия коммюнике. Люди должны знать – о чем говорили, кто с кем согласился и почему. Иначе получается интересная история. Как только прошло заседание, у себя каждый говорит что-то свое. Какая-то легкость в оценках и суждениях. Я к такому не привык. Люди должны отвечать за свои слова. Это война, которая может разрастись и превратиться в большой очаг. И нечего членам групп критиковать других президентов. Это вопрос избирателей Украины и России, а не вопрос Минской группы. Ее участники должны выполнять свои решения. Мы должны научиться говорить правду, честно, но никого не оскорбляя. Чиновники должны делать свое дело – работать, засучив рукава. Создавать условия, чтобы был мир», - заключил он.