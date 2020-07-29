Кравчук готов возглавить контактную группу по урегулированию в Донбассе
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН объяснил, что необходимо сделать прежде всего для установления мира и спокойствия в регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность полпреда Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.
В числе кандидатов глава государства назвал экс-президента страны Леонида Кравчука, а также вице-премьера Украины Алексея Резникова. Зеленский пообещал определиться в ближайшие дни.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что официального предложения еще не получал, но готов к любому решению украинского президента.
«Пока официального предложения не получал. Насколько мне известно, в четверг в офисе президента будет встреча. Я догадываюсь, что будет разговор вокруг этого вопроса. Есть момент преемственности – до этого украинскую делегацию представлял бывший президент Кучма, конечно, хотелось бы, наверное, не снижать уровень. Но решение за президентом. Резников – очень подготовленный человек, он знаком с вопросом, хорошо знает ситуацию. Если будет назначен Резников, я заявляю, что это достойная кандидатура. Если мне предложат, то я буду анализировать. Минская группа не является самостоятельной, она не принимает решения широкого масштаба. Ее главные задачи – выполнять задачи, принятые нормандской четверкой – лидерами четырех стран. Нужно не просто вести дискуссию, а вносить предложения и механизмы, как можно установить мир в регионе», - сказал он.
Ранее делегацию Украины в контактной группе возглавлял другой бывший президент, Леонид Кучма. Он покинул делегацию, сославшись на возраст: в августе ему исполняется 82 года. Стоит отметить, что Кравчуку сейчас 86 лет.
«Нельзя, чтобы минский формат был просто местом разговоров. Это должны быть обдуманные предложения и механизмы - как вести дискуссию по Донбассу, как найти компромиссы, как найти возможные уступки с той и с другой стороны, чтобы наконец остановить войну. Умирают люди, льется кровь. Так не должно быть вечно. Если я туда иду, то это не для того. Чтобы кому-то что-то доказать или достичь. У меня нет никаких амбиций, желаний что-то для себя добыть. Я уже сделал с Борисом Ельциным все, что мог. Мы подписали Беловежское соглашение, этого достаточно на всю жизнь (третьим подписантом стал тогдашний глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич - НСН). Но если я иду туда, то я хочу, чтобы мир начался реально. Не так, чтобы сегодня подписали, а завтра начали нарушать тишину. И в этом должны быть заинтересованы все. На Донбассе хочет войны только тот, кто там зарабатывает. А такие там, увы, есть», - заявил Кравчук
22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Уточненные условия предусматривают прекращение огня на линии разграничения в Донбассе обеими сторонами конфликта с понедельника, 27 июля.
«Я соглашусь с любым решением президента Украины. Но моя точка зрения такая: Минская группа должна стать группой по внесению предложений и механизмом по выполнению решений Нормандской четверки. Это сразу меняет ситуацию. Второе, что я предложу: не может завершиться заседание без принятия коммюнике. Люди должны знать – о чем говорили, кто с кем согласился и почему. Иначе получается интересная история. Как только прошло заседание, у себя каждый говорит что-то свое. Какая-то легкость в оценках и суждениях. Я к такому не привык. Люди должны отвечать за свои слова. Это война, которая может разрастись и превратиться в большой очаг. И нечего членам групп критиковать других президентов. Это вопрос избирателей Украины и России, а не вопрос Минской группы. Ее участники должны выполнять свои решения. Мы должны научиться говорить правду, честно, но никого не оскорбляя. Чиновники должны делать свое дело – работать, засучив рукава. Создавать условия, чтобы был мир», - заключил он.
26 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Как сообщается на сайте Кремля, главы двух стран обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Лидеры государств позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в зоне конфликта.
По мнению Путина, принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году, противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. Российский президент также выразил серьезную озабоченность по поводу недавних заявлений высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра.
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