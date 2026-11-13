Сомнолог назвала минимальную продолжительность сна для взрослых
Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Регулярный сон продолжительностью меньше нижней отметки считается недостаточным и со временем может негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказала невролог и сомнолог «СМ-Клиники» Анна Суша в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, привычка спать по пять-шесть часов постепенно ухудшает внимание, память и скорость реакции. Хронический недосып также связывают с повышенным риском гипертонии, диабета второго типа, набора веса и сердечно-сосудистых заболеваний.
Особенно опасным специалист назвала регулярный пятичасовой сон. Он мешает восстановлению нервной системы и нормальной работе обмена веществ. Среди признаков недостатка отдыха сомнолог выделяет тяжелое пробуждение, дневную сонливость, раздражительность, снижение концентрации и постоянное желание выпить кофе.
При этом потребность во сне индивидуальна. Если человек спит семь часов, легко просыпается и сохраняет бодрость в течение дня, такого режима может быть достаточно. Чтобы определить свою норму, Суша рекомендует в течение двух-трех недель увеличить продолжительность отдыха на 30-60 минут, но сохранять постоянное время подъема.
Врач предупредила, что регулярный сон уже по 10-12 часов без ощущения отдыха может указывать на проблемы со здоровьем. Среди возможных причин — апноэ, анемия, нарушения работы щитовидной железы и депрессия. В таких случаях стоит обратиться к специалисту.
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