Сомнолог назвала минимальную продолжительность сна для взрослых

По словам врача, привычка спать по пять-шесть часов постепенно ухудшает внимание, память и скорость реакции. Хронический недосып также связывают с повышенным риском гипертонии, диабета второго типа, набора веса и сердечно-сосудистых заболеваний.



Особенно опасным специалист назвала регулярный пятичасовой сон. Он мешает восстановлению нервной системы и нормальной работе обмена веществ. Среди признаков недостатка отдыха сомнолог выделяет тяжелое пробуждение, дневную сонливость, раздражительность, снижение концентрации и постоянное желание выпить кофе.



При этом потребность во сне индивидуальна. Если человек спит семь часов, легко просыпается и сохраняет бодрость в течение дня, такого режима может быть достаточно. Чтобы определить свою норму, Суша рекомендует в течение двух-трех недель увеличить продолжительность отдыха на 30-60 минут, но сохранять постоянное время подъема.



Врач предупредила, что регулярный сон уже по 10-12 часов без ощущения отдыха может указывать на проблемы со здоровьем. Среди возможных причин — апноэ, анемия, нарушения работы щитовидной железы и депрессия. В таких случаях стоит обратиться к специалисту.



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