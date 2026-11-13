ЕС утвердил состав группы для переговоров с Россией
Евросоюз определил состав делегации для контактов с Россией. В нее войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также Великобритании. Об этом пишет ТАСС.
Как уточняет агентство, речь идет о той же группе переговорщиков, которая ранее участвовала в контактах в Абу-Даби. Таким образом, Брюссель намерен сохранить прежний состав представителей для дальнейшего диалога с Москвой.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов назвал главную проблему Европы на переговорах по украинскому кризису. Прежде всего, речь идет об антироссийской позиции ЕС, уточнил он.
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