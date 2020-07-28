Кучма покинул контактную группу по Донбассу

При этом, Владимир Зеленский подчеркнул, что с уважением относится к решению Кучмы покинуть Трехстороннюю контактную группу.

Добавим, Леонид Кучма дважды возглавлял делегацию Украины в трехсторонней группе. Последний документ, согласованный при его участии, обязал стороны конфликта на востоке Украины полностью прекратить огонь. Дополнительные меры по «поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта», которые вступили в силу 27 июля, подчеркивают Известия.

В свою очередь, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН выразил надежду на то, что Москва поможет Киеву восстановить Донбасс после его возвращения в состав Украины.

«Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях мы не допускаем, что нам Донбасс не нужен. Такого нет и быть не может. Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», - сказал Кравчук.



