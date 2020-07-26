Зеленский и Путин провели телефонные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президенты двух стран обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.
Главы государств позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в зоне конфликта.
По мнению Владимира Путина, принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году, противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. Российский президент также выразил серьезную озабоченность по поводу недавних заявлений высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра.
«Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей», - отмечают в Кремле.
Также стало известно, что лидеры России и Украины обсудили ситуацию с пандемией коронавируса.
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