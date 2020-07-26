Полное бессрочное прекращение огня объявили с 27 июля в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике с 27 июля готовятся к бессрочному прекращению огня. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня», — заявил Синенков.
Он пояснил, что с 0:01 (мск) 27 июля 2020 года всем военнослужащим Народной милиции запрещается использование любого оружия, в том числе стрелкового.
Напомним, 22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Уточненные условия предусматривают прекращение огня на линии разграничения в Донбассе обеими сторонами конфликта с понедельника, 27 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru