Полное бессрочное прекращение огня объявили с 27 июля в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике с 27 июля готовятся к бессрочному прекращению огня. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня», — заявил Синенков.