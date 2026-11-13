Невролог Суша назвала способы снизить риск инсульта
Отказ от курения и алкоголя, контроль артериального давления и снижение лишнего веса помогают уменьшить риск инсульта. Об этом рассказала невролог и сомнолог «СМ-Клиники» Анна Суша в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, профилактику важно начинать заранее, поскольку сосудистые нарушения часто становятся результатом многолетнего воздействия факторов риска. В первую очередь она рекомендует отказаться от табака и ограничить употребление спиртного. Никотин повреждает сосуды, а алкогольные напитки могут спровоцировать скачки давления и нарушения сердечного ритма.
Еще одна важная мера — контроль массы тела. По оценке Суши, снижение веса на 5-10% от исходного показателя помогает уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Особое внимание невролог советует уделять артериальному давлению. Измерять его нужно в спокойном состоянии, после пяти минут отдыха и с двумя-тремя замерами с интервалом в одну-две минуты. Врач рекомендует записывать показатели утром и вечером.
Также специалист призвала не игнорировать внезапное онемение рук, пальцев, губ или уголка рта. Такие симптомы могут указывать на опасное нарушение кровообращения. При их появлении необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
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