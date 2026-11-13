Плюс 30%: Сколько стоит встретить Новый год в столице Арктики

Этой зимой цены на размещение в Мурманской области выросли на 12%, а в период новогодних праздников поездка обойдется ориентировочно в 80-90 тысяч рублей на человека за три дня и две ночи, рассказали опрошенные НСН эксперты.

Средняя стоимость организованного отдыха в Мурманской области на три дня и две ночи составляет порядка 60-70 тысяч рублей на человека, в период новогодних праздников аналогичная поездка обходится дороже — ориентировочно 80-90 тысяч рублей на человека за три дня и две ночи, рассказала НСН основатель и генеральный директор туроператора «Радуга Севера» Елена Медведева.

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За девять месяцев текущего года Мурманская область приняла рекордные 435 тысяч туристов — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом шла речь на выездном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко при участии министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которое недавно состоялось в Кировске. Главным вопросом его повестки стала подготовка к зимнему туристическому сезону.

«По нашим оценкам, средняя стоимость организованного отдыха в Мурманской области на три дня и две ночи составляет порядка 60-70 тысяч рублей на человека. В эту сумму входят проживание, трехразовое питание и туристические активности. В период новогодних праздников аналогичная поездка обходится дороже — ориентировочно 80-90 тысяч рублей на человека за три дня и две ночи. Таким образом, стоимость отдыха в праздничные даты примерно на 20–30% выше обычного уровня», — отметила региональный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Мурманской области.
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в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

«Этой зимой цены на размещение в Мурманской области выросли на 12% в сравнении с аналогичными датами прошлого года. Цены на экскурсионные туры увеличились на 10-15%. "Классический" экскурсионный тур без учета транспортных расходов на Новый год: 177 600 рублей на 4 дня (30 декабря — 2 января) на двоих. Включает: обзорную экскурсию по Мурманску, природный парк "Териберка", морскую прогулку, фотоохоту на северное сияние. Вариант программы без учета транспортных расходов на зимние непраздничные даты: 165 400 рублей на 4 дня (17 декабря-20 декабря) на двоих. Включает: (помимо обзорной экскурсии по Мурманску, природному парку "Териберка", фотоохоты на северное сияние), айсфлоатинг в водах Кольского залива, в Кировске — экскурсию по этнической деревне со знакомством с хаски и северными оленями, а также экскурсионно-туристический центр "Снежная Деревня"», — рассказали НСН в туроператоре «Алеан», который является членом Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ране Елена Медведева в беседе с НСН призвала желающих встретить Новый год в Мурманской области бронировать поездки как можно скорее.

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ФОТО: ТАСС/Федосеев Лев
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