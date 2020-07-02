Кравчук: Россия поможет Украине восстановить Донбасс
Экс-президент Украины в эфире НСН опроверг мнение, что Киев боится возвращать Донбасс.
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ».
По словам Мураева, причина страха в том, что украинские власти должны будут выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать резервы на восстановление территорий. Кроме того, Киеву придется разбираться, кто на самом деле является «героем», а кто «преступником».
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН опроверг это мнение.
«Я встречаюсь со всеми руководителями Украины – с Зеленским, с главами кабмина и Верховной Рады. Я не слышал от них каких-то пессимистических заявлений. Когда мы рассматриваем вопросы будущего, мы считаем, что надо восстановить инфраструктуру в Донбассе, в тех регионах, где идет война. Почти два миллиона человек переселились на территорию Украины. Они лишились всего.
Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях мы не допускаем, что нам Донбасс не нужен. Такого нет и быть не может. Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», - сказал Кравчук.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на «разумные компромиссы» по вопросу местного самоуправления после возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, но не согласится на «вымышленную Кремлем федерализацию».
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