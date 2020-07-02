Кравчук: Россия поможет Украине восстановить Донбасс

«Я встречаюсь со всеми руководителями Украины – с Зеленским, с главами кабмина и Верховной Рады. Я не слышал от них каких-то пессимистических заявлений. Когда мы рассматриваем вопросы будущего, мы считаем, что надо восстановить инфраструктуру в Донбассе, в тех регионах, где идет война. Почти два миллиона человек переселились на территорию Украины. Они лишились всего.

Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях мы не допускаем, что нам Донбасс не нужен. Такого нет и быть не может. Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», - сказал Кравчук.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на «разумные компромиссы» по вопросу местного самоуправления после возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, но не согласится на «вымышленную Кремлем федерализацию».

