«ВкусВилл» провел внутреннюю проверку после отравления москвички
Москвичка заболела сальмонеллезом после того, как съела онигири «Филадельфия» и греческий салат из магазина «ВкусВилл». Она направила жалобу в Роспотребнадзор и готовит досудебную претензию. Об этом сообщает РИА Новости.
В организации объяснили, что провели внутреннюю проверку и лабораторное исследование продукции. Материалы передали в Роспотребнадзор.
На салат с томатами и печеным перцем и онигири «Филадельфия» есть декларации соответствия требованиям безопасности, плюс протоколы испытаний. Последние подтверждают безопасность изделия и соблюдение санитарных требований на производстве.
В компании подчеркнули, что по исследованным микробиологическим показателям отклонений не зафиксировали. Дополнительно проведут аудит производственных площадок, чтобы убедиться в соблюдении всех требований пищевой безопасности.
Представители «ВкусВилла» добавили, что не раз связывались с пострадавшей и предлагали разные форматы поддержки, включая компенсацию медицинских расходов.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов объяснил, как защитить россиян от отравлений готовой едой.
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