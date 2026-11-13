«ВкусВилл» провел внутреннюю проверку после отравления москвички

Москвичка заболела сальмонеллезом после того, как съела онигири «Филадельфия» и греческий салат из магазина «ВкусВилл». Она направила жалобу в Роспотребнадзор и готовит досудебную претензию. Об этом сообщает РИА Новости.

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В организации объяснили, что провели внутреннюю проверку и лабораторное исследование продукции. Материалы передали в Роспотребнадзор.

На салат с томатами и печеным перцем и онигири «Филадельфия» есть декларации соответствия требованиям безопасности, плюс протоколы испытаний. Последние подтверждают безопасность изделия и соблюдение санитарных требований на производстве.

В компании подчеркнули, что по исследованным микробиологическим показателям отклонений не зафиксировали. Дополнительно проведут аудит производственных площадок, чтобы убедиться в соблюдении всех требований пищевой безопасности.

Представители «ВкусВилла» добавили, что не раз связывались с пострадавшей и предлагали разные форматы поддержки, включая компенсацию медицинских расходов.

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ФОТО: ТАСС / DPA
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