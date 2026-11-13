«ВкусВилл» провел внутреннюю проверку после отравления москвички

В организации объяснили, что провели внутреннюю проверку и лабораторное исследование продукции. Материалы передали в Роспотребнадзор.



На салат с томатами и печеным перцем и онигири «Филадельфия» есть декларации соответствия требованиям безопасности, плюс протоколы испытаний. Последние подтверждают безопасность изделия и соблюдение санитарных требований на производстве.



В компании подчеркнули, что по исследованным микробиологическим показателям отклонений не зафиксировали. Дополнительно проведут аудит производственных площадок, чтобы убедиться в соблюдении всех требований пищевой безопасности.



Представители «ВкусВилла» добавили, что не раз связывались с пострадавшей и предлагали разные форматы поддержки, включая компенсацию медицинских расходов.



Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов объяснил, как защитить россиян от отравлений готовой едой.

