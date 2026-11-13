Эксперт назвал сбои Starshield «обучением Зеленского хорошим манерам»
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что сбои в работе спутниковой связи Starshield, с которыми столкнулись ВСУ, могут быть плановым «обучением» Владимира Зеленского хорошим манерам. Об этом он заявил «Ленте.ру».
Собеседник подчеркнул, что скандалы и словесные нападки украинского президента на Дональда Трампа и Илона Маска приводят к тому, что те мстят ему за некорректное поведение.
Матвийчук объяснил, что подобные сбои сказываются на работе штабов, корректировке управляемых боеприпасов и БПЛА, которые завязаны на Starshield и Starlink при выполнении боевых задач.
Ранее президент Украины вновь пожаловался на новые ограничения, охватившие спутниковую систему.
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