Кравчук возразил Путину: Украине с СССР было не по пути
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отметил, что распад СССР стал следствием многих фундаментальных проблем, поразивших страну.
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«Это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал глава государства.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отметил, что экономическая политика Советского Союза стала одной из многих проблем, разрушивших государство, но не главной.
«Экономическая ситуация повлияла серьёзно, но я знаю много примеров, когда страны в плохом экономическом положении не распадались. И мы могли преодолеть экономические трудности, и, более того, не допустить их», - заметил Кравчук.
На его взгляд, к развалу СССР привёл целый комплекс серьёзных проблем.
«Советский Союз – это искусственное образование. Республики были диаметрально разные по духовности, менталитету, историческим корням. При всём уважении, например, к Узбекистану – он радикально отличался от Украины. Второй фактор – это внутренняя политика. Она была далеко не гуманной. 4,5 млн человек погибло в Украине – на благодатных землях - во время Голодомора. В ГУЛАГе погибли миллионы людей, и не только из Украины. Политика была антинародной», - добавил первый президент Украины.
В результате перестроечных инициатив Горбачёва в людях пробудился государственный и национальный интерес. Народы заявили о нём, что и привело к образованию независимых государств, продолжил собеседник НСН.
«Народы почувствовали, что можно проявить свои национальные интересы. Они задумались о том, что сохраниться можно как нация только в национальном государстве. Единственная возможность сохранить культуру, язык, исторический дух нации можно только в условиях своего государство, которое защищает её интересы», - заключил Кравчук.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что распад СССР был предопределён и в 1991 году соответствовал интересам всех союзных республик.
«Получалось, что у нас был не "союз нерушимый", а "тюрьма народов". На окраинах Российской империи были колонии – т.н. республики, которые захотели освободиться. Мотивация была лаконичной – хватит нас держать в "тюрьме народов"» - сказал Шушкевич.
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