Кравчук возразил Путину: Украине с СССР было не по пути

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал глава государства.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отметил, что экономическая политика Советского Союза стала одной из многих проблем, разрушивших государство, но не главной.

«Экономическая ситуация повлияла серьёзно, но я знаю много примеров, когда страны в плохом экономическом положении не распадались. И мы могли преодолеть экономические трудности, и, более того, не допустить их», - заметил Кравчук.

На его взгляд, к развалу СССР привёл целый комплекс серьёзных проблем.