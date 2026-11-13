Проректору «Синергии» грозит до десяти лет за мошенничество

Известно, что преступление совершили в 2023 году. Ерофеев занимал должность проректора по региональному развитию. Речь идет о госконтракте на десятки млн рублей.



«Синергия» должна была разработать онлайн-курс повышения квалификации. Следователи выяснили, что значительную часть работы передали субподрядчикам и потратили меньше половины выделенных средств. Оставшуюся часть могли присвоить. Экспертиза показала, что отчеты не соответствуют техзаданию, стоимость контракта искусственно завышена, а результаты работ неприменимы на практике.



Это не первый скандал вокруг вуза. В 2021 году правоохранители заинтересовались схемой, при которой студентам предлагали передать обучение на аутсорсинг, когда посторонние выполняли за них контрольные и сдавали экзамены. В 2022-м сотрудники «Синергии» выдавали фиктивные справки для получения отсрочки от мобилизации. После внутренней проверки уволили десять человек, троих арестовали. А подготовка медицинских кадров вызывала возмущение даже спикера Госдумы Вячеслава Володина. Рособрнадзор неоднократно выявлял нарушения и объявлял предостережение.



Суд отправил Ерофеева под домашний арест. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.



Недавно сенатор Айрат Гибатдинов призвал усилить контроль над частными вузами после обысков в «Синергии».

