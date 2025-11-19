В деле Миндича появилось имя Зеленского
Имя президента Украины Владимира Зеленского оказалось в обвинительном заключении его соратнику, фигуранту дела о коррупции Тимуру Миндичу. Об этом говорится в документе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованном депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
В заключении отмечается, что не позднее января-февраля текущего года Миндич, «пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с... Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти» для удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться, организовав совершение преступлений в различных сферах украинской экономики.
По сведениям НАБУ, Миндич осуществлял противоправные действия при содействии экс-министра обороны Рустема Умерова, которого уговаривал разрешить приемку 10 тысяч непроверенных комплектов бронежилетов для военных на 217,5 млн гривен ($5,1 млн).
Ранее Зеленский ввел санкции против Миндича сроком на три года, пишет 360.ru. Известно, что на фоне коррупционного скандала соратник президента покинул Украину.
