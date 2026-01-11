СМИ: Боеголовки четверти запущенных США по ИГ в Нигерии Tomahawk не сдетонировали
Боеголовки как минимум четырех из 16 крылатых ракет Tomahawk, запущенных ВС США по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Нигерии в декабре 2025 года, не сдетонировали, сообщает The Washington Post.
По данным издания, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп заявлял об успешности проведенной операции, по данным нигерийских официальных лиц, аналитиков и изображений, боевые части четырех Tomahawk не взорвались.
По словам экспертов, это могло произойти из-за механической неисправности боеголовок. Другая причина - решение командования обезвредить уже находящиеся в полете ракеты.
Ранее в США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
