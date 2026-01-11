СМИ: Боеголовки четверти запущенных США по ИГ в Нигерии Tomahawk не сдетонировали

По данным издания, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп заявлял об успешности проведенной операции, по данным нигерийских официальных лиц, аналитиков и изображений, боевые части четырех Tomahawk не взорвались.

По словам экспертов, это могло произойти из-за механической неисправности боеголовок. Другая причина - решение командования обезвредить уже находящиеся в полете ракеты.

Ранее в США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

