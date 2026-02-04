Над территорией России сбили 24 украинских БПЛА

Более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за ночь над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметило ведомство.

Военные сбили 11 дронов БПЛА в Брянской области, восемь - в Белгородской, четыре - в Ростовской. Еще один беспилотник уничтожили над Астраханской областью.

Ранее ПВО нейтрализовала десять украинских дронов в пяти регионах России, пишет 360.ru.

