Над территорией России сбили 24 украинских БПЛА
4 февраля 202607:49
Более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за ночь над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметило ведомство.
Военные сбили 11 дронов БПЛА в Брянской области, восемь - в Белгородской, четыре - в Ростовской. Еще один беспилотник уничтожили над Астраханской областью.
Ранее ПВО нейтрализовала десять украинских дронов в пяти регионах России, пишет 360.ru.
