Фонд капремонта подал в суд на Дарью Мороз из-за долга по коммуналке

Суд вынес определение о возвращении истцу заявление о взыскании долга. Это решение может быть связано с недостатками при составлении иска. После их устранения заявление снова направят в учреждение.

В 2025 году фонд капремонта дважды подавал иски к актрисе о взыскании задолженности. Суд удовлетворил требования. Сумма задолженностей неизвестна.

