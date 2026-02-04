Фонд капремонта подал в суд на Дарью Мороз из-за долга по коммуналке
4 февраля 202607:33
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал против актрисы Дарьи Мороз новый иск о взыскании задолженности за коммунальные услуги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Суд вынес определение о возвращении истцу заявление о взыскании долга. Это решение может быть связано с недостатками при составлении иска. После их устранения заявление снова направят в учреждение.
В 2025 году фонд капремонта дважды подавал иски к актрисе о взыскании задолженности. Суд удовлетворил требования. Сумма задолженностей неизвестна.
