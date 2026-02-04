В Мордовии бензовоз столкнулся с пассажирским поездом
Пассажирский поезд Ульяновск-Москва и грузовая машина Scania с порожней цистерной для бензина столкнулись в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
ЧП произошло в 02:52 мск на железнодорожном переезде 456-й км Куйбышевской железной дороги.
«Схода состава не произошло. Пострадал водитель грузовика», - подчеркнули в МЧС.
По данным КЖД, водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся составом, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать из-за недостаточного расстояния. Из-за ЧП была повреждена кабина машиниста. В связи с аварией задержаны пять пассажирских поездов: Ульяновск - Москва; Тольятти - Москва; Орск - Москва; Москва - Челябинск; Москва - Саранск.
Ранее в Кировской области сошел с рельсов 21 вагон грузового поезда, были задержаны 20 пассажирских составов, пишет 360.ru.
