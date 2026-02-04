Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ
Мошенники начали предлагать жертвам списать долги по государственной программе через МФЦ. Об этом рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
По данным ведомства, аферисты рассылают письма с подобными предложениями, пройдя по ссылке из них, жертвы попадают на фишинговый ресурс. Пользователям предлагают «оценить шансы на списание долгов, пройдя тест», а затем ввести код авторизации из СМС-сообщения для получения результатов.
«Обращаем внимание: никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует», - указало управление.
Ранее стало известно что мошенники массово создают в мессенджерах фальшивые чаты многоквартирных домов для сбора персональных данных, пишет 360.ru.
