Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ

Мошенники начали предлагать жертвам списать долги по государственной программе через МФЦ. Об этом рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, аферисты рассылают письма с подобными предложениями, пройдя по ссылке из них, жертвы попадают на фишинговый ресурс. Пользователям предлагают «оценить шансы на списание долгов, пройдя тест», а затем ввести код авторизации из СМС-сообщения для получения результатов.

«Обращаем внимание: никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует», - указало управление.

Ранее стало известно что мошенники массово создают в мессенджерах фальшивые чаты многоквартирных домов для сбора персональных данных, пишет 360.ru.

