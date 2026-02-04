В Башкирии жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за обрушения кровли

Кровля многоквартирного двухэтажного дома частично обрушилась в селе Кушнаренково в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«По предварительным данным, сегодня утром частично обрушилась четырехскатная кровля... дома по улице Горной в селе Кушнаренково. Пострадавших и погибших нет», - рассказали в ведомстве.

Газоснабжение объекта временно приостановили. Жильцы эвакуированы жильцов, для них подготовили места для размещения в детском лагере. Прокуратура начала проверку, в ходе которой установит причины и обстоятельства ЧП и проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области кровля многоэтажного дома просела из-за скопления снега, обошлось без пострадавших.

