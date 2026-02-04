Фальков рассказал о дефиците квалифицированных кадров в сфере медиа

Дефицит квалифицированных кадров наблюдается в медиа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщается на сайте министерства.

Фальков обратил внимание, что в России образовательные программы по направлениям «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью» и «Издательское дело» реализуют 241 университет и 35 филиалов вузов.

«При этом, как и в ряде других отраслей экономики и социальной сферы, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли», — указал министр.

По словам Фалькова, содержание образовательных программ необходимо пересмотреть, так как в учебных планах разных направлений совпадает значительное число дисциплин.

