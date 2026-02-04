Фальков рассказал о дефиците квалифицированных кадров в сфере медиа
Дефицит квалифицированных кадров наблюдается в медиа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщается на сайте министерства.
Фальков обратил внимание, что в России образовательные программы по направлениям «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью» и «Издательское дело» реализуют 241 университет и 35 филиалов вузов.
«При этом, как и в ряде других отраслей экономики и социальной сферы, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли», — указал министр.
По словам Фалькова, содержание образовательных программ необходимо пересмотреть, так как в учебных планах разных направлений совпадает значительное число дисциплин.
Между тем врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик в беседе с НСН рассказал о дефиците психотерапевтов, которые уехали за границу или ушли в частные клиники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фальков рассказал о дефиците квалифицированных кадров в сфере медиа
- В Японии из-за снегопадов погибли 35 человек
- ВС России в 2026 году получат 310 тысяч образцов техники
- «Дыханье тьмы!»: Путин сдержал слово об «энергоперемирии», Киев ударил по Белгороду
- В Башкирии жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за обрушения кровли
- Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ
- В Мордовии бензовоз столкнулся с пассажирским поездом
- СМИ: США передали властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти
- Над территорией России сбили 24 украинских БПЛА
- Фонд капремонта подал в суд на Дарью Мороз из-за долга по коммуналке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru