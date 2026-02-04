Трамп: Путин сдержал обещание о приостановке ударов по городам Украины
4 февраля 202602:01
Российский лидер Владимир Путин сдержал слово о приостановке ударов по городам Украины, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Он назвал паузу значительной. Также Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным, при этом не раскрыв детали и дату разговора.
До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
