Трамп: Путин сдержал обещание о приостановке ударов по городам Украины

Российский лидер Владимир Путин сдержал слово о приостановке ударов по городам Украины, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине

Он назвал паузу значительной. Также Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным, при этом не раскрыв детали и дату разговора.

До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры