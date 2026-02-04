В Японии из-за снегопадов погибли 35 человек
Как минимум 35 человек погибли в результате сильных снегопадов в Японии. Об этом сообщает телеканал TBS.
По данным СМИ, местные жители скончались на севере страны и на побережье Японского моря. В числе погибших упавшие с крыш во время уборки от снега, умершие от перенапряжения при расчистке пожилые люди, скончавшиеся из-за падения обломков рухнувших под тяжестью снега зданий.
Отмечается, что во многих районах власти не успевают расчищать дороги. На некоторых территориях уже три дня закрыты начальные и средние школы.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на главное пожарное управление Японии, в связи со снегопадами с 20 января погибли 35 человек, 393 пострадали.
Ранее в США по меньшей мере семь человек погибли во время снежной бури.
