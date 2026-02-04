СМИ: США передали властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти

Администрация США завершила выплату властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти из республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Венесуэла официально получила все $500 млн от первой продажи... нефти», - отметил собеседник агентства.

Чиновник подчеркнул, что средства необходимо распределить в интересах народа республики «по усмотрению правительства США». Объем проданной нефти не называется.

Американская сторона намерена в будущем переводить деньги от продажи нефти республики в фонд в США. Затем с разрешения американской стороны их будут передавать властям Венесуэлы.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах американского Минфина, пишет 360.ru.

