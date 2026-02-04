СМИ: США передали властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти

Администрация США завершила выплату властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти из республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Венесуэла официально получила все $500 млн от первой продажи... нефти», - отметил собеседник агентства.

Чиновник подчеркнул, что средства необходимо распределить в интересах народа республики «по усмотрению правительства США». Объем проданной нефти не называется.

Американская сторона намерена в будущем переводить деньги от продажи нефти республики в фонд в США. Затем с разрешения американской стороны их будут передавать властям Венесуэлы.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах американского Минфина, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
ТЕГИ:НефтьСШАВенесуэла

Горячие новости

Все новости

партнеры