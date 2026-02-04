СМИ: США передали властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти
Администрация США завершила выплату властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти из республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Венесуэла официально получила все $500 млн от первой продажи... нефти», - отметил собеседник агентства.
Чиновник подчеркнул, что средства необходимо распределить в интересах народа республики «по усмотрению правительства США». Объем проданной нефти не называется.
Американская сторона намерена в будущем переводить деньги от продажи нефти республики в фонд в США. Затем с разрешения американской стороны их будут передавать властям Венесуэлы.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах американского Минфина, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Мордовии бензовоз столкнулся с пассажирским поездом
- СМИ: США передали властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти
- Над территорией России сбили 24 украинских БПЛА
- Фонд капремонта подал в суд на Дарью Мороз из-за долга по коммуналке
- Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе к 2027 году
- СМИ: Новый план США и ЕС по Украине не поможет добиться прекращения огня
- Авиакомпании РФ в 2025 году завершили страховое урегулирование по 50 самолетам
- СМИ: Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней супруги
- Совфед: На Украине периодически происходят массовые протесты
- СМИ: Каждая вторая стоматология в РФ работает нелегально
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru