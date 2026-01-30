«С самого начала было ясно, что Зеленский будет срывать переговоры под любыми предлогами. Это просто логическое продолжение его линии. Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками. Очередной раунд переговорного процесса уже намечен на 1 февраля - это пока технический уровень, но никто их не отменял. Если мы будем постоянно комментировать заявления Зеленского, на другие дела времени просто не останется. Он постоянно выступает с заявлениями, которые частенько друг другу противоречат», - отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского президента Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение недели. Азаров уверен, что Киеву это никак не поможет.

«Что касается временного энергетического перемирия: Киев никак не сможет этим воспользоваться, масштаб разрушений настолько значительный, что неделя ничего не определяет. Украине нужны месяца, полгода-год, даже два… Вот такой масштаб разрушений», - пояснил он.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который желает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в качестве места для встречи предлагается Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, рассуждения о возможности такой встречи в другом месте являются неуместными.

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не приедет в Москву по собственной воле, потому что он трус и боится отвечать за свои действия, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.

