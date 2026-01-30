Азаров призвал США «дать Зеленскому по зубам» из-за срыва переговоров
Экс-премьер Украины заявил НСН, что Зеленский будет и дальше срывать переговоры под любыми предлогами.
Украинский лидер Владимир Зеленский будет срывать переговоры с Москвой, пока американцы «не дадут ему по зубам серьезно», заявил НСН экс-глава украинского правительства Николай Азаров.
Украинский президент Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В ходе беседы с местными журналистами он заявил, что «это невозможно», добавив, что в ответ на такое приглашение он готов позвать президента России в Киев. Зеленский отметил, что готов к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Белоруссии. Он также пообещал, что Украина не отдаст «россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя». В воскресенье планируется очередной раунд переговоров по Украине в Абу-Даби. Азаров назвал такую риторику Зеленского отговоркой.
«С самого начала было ясно, что Зеленский будет срывать переговоры под любыми предлогами. Это просто логическое продолжение его линии. Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками. Очередной раунд переговорного процесса уже намечен на 1 февраля - это пока технический уровень, но никто их не отменял. Если мы будем постоянно комментировать заявления Зеленского, на другие дела времени просто не останется. Он постоянно выступает с заявлениями, которые частенько друг другу противоречат», - отметил он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского президента Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение недели. Азаров уверен, что Киеву это никак не поможет.
«Что касается временного энергетического перемирия: Киев никак не сможет этим воспользоваться, масштаб разрушений настолько значительный, что неделя ничего не определяет. Украине нужны месяца, полгода-год, даже два… Вот такой масштаб разрушений», - пояснил он.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который желает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в качестве места для встречи предлагается Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, рассуждения о возможности такой встречи в другом месте являются неуместными.
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не приедет в Москву по собственной воле, потому что он трус и боится отвечать за свои действия, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил, что у Гутерреша нет права толковать устав ООН
- «Легко оспорить!»: Когда смех на рабочем месте грозит потерей работы
- Азаров призвал США «дать Зеленскому по зубам» из-за срыва переговоров
- Минобороны: В ДНР освободили населенный пункт Бересток
- Аномальная неделя: Вильфанд предупредил москвичей о длительных морозах
- «Виноградников не хватает»: Где пьют «революционное» российское вино
- Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
- ВС России взяли под контроль Речное и Терноватое
- В Госдуме назвали способ защитить Кубу от Трампа
- СК: С 2014 года возбудили 9140 дел о преступлениях киевского режима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru