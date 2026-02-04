ВС России в 2026 году получат 310 тысяч образцов техники
Свыше 300 тысяч образцов техники и более 20 млн средств поражения планируют поставить в российские войска. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
Министерство отметило, что глава ведомства Андрей Белоусов провел совещание по вопросам производства и поставки наиболее востребованных образцов вооружения, военной и спецтехники. В частности, обсуждалось обеспечение группировок войск в зоне специальной военной операции.
«В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения», - указали в Минобороны.
Ранее Андрей Белоусов заявил, что армия России ведет боевые действия с опережением планов.
