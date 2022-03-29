Украина предложила стать постоянно нейтральным государством

Украинские предложения, по словам Мединского, подразумевают отказ от производства и размещения оружия массового поражения. Кроме того, Киев откажется от размещения на украинской территории иностранных военных баз.

При этом Украина просит гарантировать безопасность ее жителей. В число гарантов в Киеве хотят видеть постоянных членов Совета Безопасности ООН, в число которых входит Россия, а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.

Ранее глава российской делегации в эфире Первого канала заявил, что Россия не выступает против вступления Украины в Евросоюз.

