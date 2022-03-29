Задержаны украинцы, подозреваемые в пытках российских солдат

Бойцы российского спецназа задержали украинских военнослужащих, которые, по предварительным данным, пытали пленных российских солдат. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.



На состоявшемся ранее во вторник круглом столе зампред уточнил, что в совершении преступлений подозреваются граждане Украины Сергей Величко по кличке «Чили» и фанат местного футбольного клуба «Металлист» Константин Немичев.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) призвала расследовать инцидент, который попал на видео. Речь идет об украинских военных, которые простреливают ноги взятым в плен российским солдатам. Об этом заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тех, кто участвовал в пытках пленных военнослужащих Вооружённых сил России на Украине, будут преследовать, и затем они ответят за свои деяния.

