Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским станет возможна после того, как будет подготовлен договор, сообщает РИА Новости.
По его словам, российская сторона предложила провести саммит лидеров двух стран одновременно с предварительным подписанием мирного соглашения главами МИД России и Украины.
«Мы согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел», - подчеркнул Мединский.
Он добавил, что в момент парафирования документа «возможно обсуждение различных политических нюансов».
Ранее Мединский заявил, что прошедшие в Турции переговоры с украинской стороной были конструктивными, предложения Киева будут рассмотрены в ближайшее время и о них доложат президенту РФ Владимиру Путину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- «Роскомос» перенесёт крупнейший архив видео о российской космонавтике на Rutube
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
- Стали известны причины высокого спроса на хлеб в начале марта в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru