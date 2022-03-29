Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

По его словам, российская сторона предложила провести саммит лидеров двух стран одновременно с предварительным подписанием мирного соглашения главами МИД России и Украины.

«Мы согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел», - подчеркнул Мединский.

Он добавил, что в момент парафирования документа «возможно обсуждение различных политических нюансов».

Ранее Мединский заявил, что прошедшие в Турции переговоры с украинской стороной были конструктивными, предложения Киева будут рассмотрены в ближайшее время и о них доложат президенту РФ Владимиру Путину.

