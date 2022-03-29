Чавушоглу: Достигнут самый значимый прогресс в переговорах между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции заявил, что самый значимый прогресс в переговорах между Россией и Украиной был достигнут сегодня в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

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Также министр иностранных дел выразил надежду, что в скором времени будет достигнуто долгосрочное политическое урегулирование.

Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.

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ФОТО: РИА Новости
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