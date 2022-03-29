Чавушоглу: Достигнут самый значимый прогресс в переговорах между Россией и Украиной

Также министр иностранных дел выразил надежду, что в скором времени будет достигнуто долгосрочное политическое урегулирование.

Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.

