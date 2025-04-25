Лавров: Россия готова к сделке
Москва готова к сделке по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил CBS News министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, есть определенные элементы, которые нужно финализировать. По словам дипломата, президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса. Министр отметил, что американский лидер понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попытался донести до президента США Дональда Трампа, как ему следует называть Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru