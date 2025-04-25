Лавров: Россия готова к сделке

Москва готова к сделке по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил CBS News министр иностранных дел России Сергей Лавров.

СМИ: Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины

По его словам, есть определенные элементы, которые нужно финализировать. По словам дипломата, президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса. Министр отметил, что американский лидер понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попытался донести до президента США Дональда Трампа, как ему следует называть Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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