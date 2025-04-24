Европейцы очень формально и обтекаемо оценили итоги встречи. Так, состоявшийся в Лондоне раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, Германии и США с украинской делегацией прошел продуктивно, говорится в совместном заявлении трех европейских государств по его итогам. И снова никаких деталей.

УКРАИНА И ЕЕ УЖАСНАЯ СИТУАЦИЯ

Добавить ясности вновь решил Дональд Трамп, который написал в Truth Social, что «ситуация для Украины ужасная». Он заявил, что «переговоры в Лондоне прошли хорошо», но ясно дал понять, что нынешняя позиция украинского лидера Владимира Зеленского расстраивает Вашингтон, главным камнем преткновения в публичных перепалках лидеров двух стран стал Крым. Трамп намекает, что Зеленский просто срывает переговоры своими «хвастливыми» заявлениями.

«Зеленский хвастается на первой странице Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма». Здесь не о чем говорить. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией. Ситуация на Украине плачевна - он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», - предупредил Зеленского Трамп.

Зеленский выложил скриншот заявления Майка Помпео, который был госсекретарем США во время первого срока Трампа. В нем говорилось, что США отвергают «попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Украинский лидер дал понять, что позиция Киева по этому вопросу не поменялась.

Еще до переговоров в Лондоне Зеленский уточнял, что вариант с признанием Крыма российским не устраивает Киев. По данным СМИ, именно из-за этого заявления американская делегация приехала в Лондон не совсем полным составом.

При этом Трамп заявил, что Россия как раз готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, теперь остается договориться с Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что Россия готова... Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет работать проще», - подчеркнул он.