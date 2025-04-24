«Потеряет страну!»: Трамп пригрозил Зеленскому из-за срыва переговоров с Россией
Трамп заявил, что переговоры в Лондоне прошли хорошо, но Зеленский вновь ссорится с Вашингтоном, на этот раз – из-за Крыма. Песков напоминает, что конфликт на Украине завершится при выводе Киевом войск из четырех регионов РФ.
В Лондоне 23 апреля состоялся очередной раунд переговоров по украинскому вопросу. На этот раз за столом оказались делегации из Великобритании, Франции, США и Украины.
При этом из Вашингтона приехал только спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, хотя ожидалась встреча «на более высоком уровне». Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отказались от поездки в последний момент, но это стало не единственным красным флагом переговорного мероприятия.
Делегация из Украины общалась также с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Йенсом Плетнером. Европейские делегации тоже оставили своих министров дома, пересмотрев состав групп вслед за США.
В офисе Зеленского позднее отчитались, что стороны поддерживают мирный процесс, запущенный американским лидером Дональдом Трампом, а также договорились продолжать диалог. Киев заявил, что первым шагом в разрешении конфликта видит «полное прекращение огня». Других деталей встречи приведено не было.
Европейцы очень формально и обтекаемо оценили итоги встречи. Так, состоявшийся в Лондоне раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, Германии и США с украинской делегацией прошел продуктивно, говорится в совместном заявлении трех европейских государств по его итогам. И снова никаких деталей.
УКРАИНА И ЕЕ УЖАСНАЯ СИТУАЦИЯ
Добавить ясности вновь решил Дональд Трамп, который написал в Truth Social, что «ситуация для Украины ужасная». Он заявил, что «переговоры в Лондоне прошли хорошо», но ясно дал понять, что нынешняя позиция украинского лидера Владимира Зеленского расстраивает Вашингтон, главным камнем преткновения в публичных перепалках лидеров двух стран стал Крым. Трамп намекает, что Зеленский просто срывает переговоры своими «хвастливыми» заявлениями.
«Зеленский хвастается на первой странице Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма». Здесь не о чем говорить. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией. Ситуация на Украине плачевна - он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», - предупредил Зеленского Трамп.
Зеленский выложил скриншот заявления Майка Помпео, который был госсекретарем США во время первого срока Трампа. В нем говорилось, что США отвергают «попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Украинский лидер дал понять, что позиция Киева по этому вопросу не поменялась.
Еще до переговоров в Лондоне Зеленский уточнял, что вариант с признанием Крыма российским не устраивает Киев. По данным СМИ, именно из-за этого заявления американская делегация приехала в Лондон не совсем полным составом.
При этом Трамп заявил, что Россия как раз готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, теперь остается договориться с Владимиром Зеленским.
«Я считаю, что Россия готова... Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет работать проще», - подчеркнул он.
Трамп прокомментировал и возможную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что вряд ли встретится с лидером России в Саудовской Аравии, но их контакт может произойти после этой поездки, которая пройдет с 13 по 16 мая.
Несмотря на положительные отзывы о ходе переговоров с Москвой, Вашингтон не делает поспешных выводов и не дает громких обещаний. А представители американской делегации периодически опровергают слишком смелые заявления СМИ об условиях сделки.
Так, госсекретарь Марко Рубио опроверг публикацию журнала Politico насчет обсуждения в Белом доме возможности снять с России энергетические санкции в рамках мирного урегулирования.
«Это однозначная ложь. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров об отмене санкций против России в рамках сделки с Украиной», - заключил он.
РОССИЯ И ЕЕ ПОНЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point заявил, что вооруженный конфликт на Украине может быть немедленно прекращен, если Киев выведет свои войска из Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Эти территории, как напомнил представитель Кремля, официально закреплены в российской Конституции после референдумов 2022 года.
Песков подчеркнул, что именно контроль над этими четырьмя регионами рассматривается Москвой как ключевое условие прекращения огня. Он также сослался на заявление спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, который назвал этот вариант самым простым путем к миру.
Он уточнил, что отставка украинского лидера Владимира Зеленского не является требованием Москвы. Однако он выразил сомнение в юридической прочности возможных мирных соглашений, подписанных действующим президентом Украины, отметив риск их оспаривания в будущем внутри страны.
Москва готова гарантировать прекращение огня, если Киев как минимум выведет свои войска со всех российских территорий, заявил НСН член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Не думаю, что советники Трампа не понимают сути наших предложений. Они понимают прекрасно, что главным препятствием на пути к урегулированию на Украине, является та политика, которую по инерции проводит Зеленский и его команда, выполняя задачи, поставленные еще при Байдене», - добавил собеседник НСН.
Ранее Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое не соблюдалось украинской стороной. Минобороны России заявило, что ВСУ 4,9 тысяч раз нарушили пасхальное перемирие.
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