Примирения не будет. Украинские эксперты о срыве разведения войск
Украинские политологи в эфире НСН объяснили срыв местными силовиками разведения войск на Донбассе.
Укрaинские силовики сaботировaли нaчaло отводa сил и средств в рaйоне Петровского, зaявил руководитель предстaвительствa сaмопровозглaшенной Донецкой нaродной республики в Совместном центре по контролю и координaции режимa прекрaщения огня Руслaн Якубов.
«Никaкого отводa сегодня нет. Со стороны ДНР мы готовы к рaзведению сил и средств и выполнению всех взятых нa себя обязaтельств. Очереднaя дaтa рaзведения будет соглaсовaнa в Минске. Будем ждaть очередного зaседaния», — сообщил он.
Отвод сил от линии соприкосновения в рaйоне городa Золотое (ЛНР) нaчaлся 29 октября и зaвершился 1 ноября, в Петровском (ДНР) aнaлогичный процесс нaзнaчили нa 4-е число.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН обратил внимание на политические игры со стороны Украины вокруг разведения сил в Донбассе.
«Местные органы самоуправления, как при Порошенко, начали принимать решения в сфере внешней политики – в реализации Минских соглашений. Они говорят «Нет капитуляции». Я, как бывший мэр Черкасс, хорошо знаю, что такие решения невозможно принимать без одобрения администрации президента. Значит – это игра», - отметил эксперт.
Владимир Олейник заявил также, что и неспособность власти погасить конфликт с националистами на почве отвода войск Украины – тоже уловка Киева.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин считает, что противодействие националистов разведению войск в Донбассе – результат неумелого ведения переговоров с ними президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил эфире НСН.
«Решить вопрос с отводом украинских войск при наличии добробатов в Золотом невозможно. Поскольку Зеленский надавал разных обещаний, сам поехал в Золотое решать вопросы с отводом войск. Но вместо того, чтобы наладить диалог, найти компромисс, он опустился до базарного конфликта. У Зеленского не осталось других аргументов. Зеленский находится в цугцванге – ситуации, когда любой шаг ухудшит его положение. С одной стороны, за рубежом на Зеленского давят по формуле Штайнмайера, с другой, – на Украине каждый день растет число раненых и убитых на фронте. Поэтому конфликт между Зеленским и населением будет нарастать. Он теряет мандат доверия электората», - пояснил политолог.
Ситуация, которая сейчас сложилась в Донбассе, выгодна Зеленскому, убежден президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. В беседе с НСН он сообщил, что украинскому лидеру на руку затягивать процесс разведения войск.
«На данный момент по большому счету Зеленскому выгодны действия Билецкого (лидер “Национального корпуса”, - прим.НСН). потому что я не вижу у самого Зеленского желания выполнять Минские соглашения. Официально, да, но если посмотреть по его действиям, то, скорее всего, он просто тянет время. И по этой причине ему действительно действия Билецкого выгодны, потому что вот, что получается: он вроде бы как бы за, но люди Билецкого мешают, по этой причине процесс затягивается. Смотрите, Зеленский выступает “за”, но в данном случае даже если он встретится с Меркель, Макроном, он скажет: “Я вот хочу, но у меня есть причины”. И получается так: он все делает, все исполняет. Он – хороший, но есть плохой человек Билецкий. Тут даже один политический эксперт сказал, что процесс разведения рассчитан на года. И так и получается», - сообщил он.
Владимир Олейник назвал главное условие установления мира на Донбассе.
«Той Украины, которая была в 2013 году, уже быть не может. Это наивные только люди могут полагать, что Донбасс вдруг присоединится. Присоединить Донбасс к Украине можно только любовью, уважением, терпением. А кто-нибудь слышал, чтобы Зеленский вышел и извинился перед людьми, живущими на Донбассе, за то, что он называл их «мразью»? Нет. Значит, ничего не будет. Никакие Минские соглашения невозможно реализовать, если не восстановлены человеческие отношения. Если люди не поверят, никакого примирения не будет. Должно быть доверие», - отметил эксперт.
Ранее Олег Соскин в интервью с НСН предложил несколько сценариев решения конфликта на Донбассе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Примирения не будет. Украинские эксперты о срыве разведения войск
- Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
- В ДНР рассказали о срыве отвода сил в Донбассе
- Экс-судья объяснил триллионный иск к российским приставам
- В конгрессе обвинили Трампа в захвате сирийской нефти