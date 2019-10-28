Политолог: Зеленский подыгрывает националистам в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ультиматум партии «Национального корпуса», созданной на базе батальона «Азов», заявила, что именно они ответственны за блокировку реализации Минских соглашений. Представитель МИД подчеркнула, что Россия неоднократно «объясняла» странам Запада, что именно националисты препятствуют достижению соглашения по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, однако «главы стран НАТО и ЕС, индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений».

Ранее лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что в случае, если Зеленский попытается вывести украинских солдат из населенного пункта Золотое согласно требованиям Минских соглашений, националисты готовы направить в Донбасс 10 тысяч бойцов.

Ситуация, которая сейчас сложилась в Донбассе, выгодна Зеленскому, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. В беседе с НСН он сообщил, что украинскому лидеру на руку затягивать процесс разведения войск.

«На данный момент по большому счету Зеленскому выгодны действия Билецкого (лидер “Национального корпуса”, - прим.НСН). потому что я не вижу у самого Зеленского желания выполнять Минские соглашения. Официально, да, но если посмотреть по его действиям, то, скорее всего, он просто тянет время. И по этой причине ему действительно действия Билецкого выгодны, потому что вот, что получается: он вроде бы как бы за, но люди Билецкого мешают, по этой причине процесс затягивается. Тут даже один политический эксперт сказал, что процесс разведения рассчитан на года. И так и получается. Вот это разведение, которое планируется, произойдет, возможно, но только за сколько времени?», - сообщил он.