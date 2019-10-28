Политолог: Зеленский подыгрывает националистам в Донбассе
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН объяснил, почему конфликт с «Нацкорпусу» на руку украинскому главе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ультиматум партии «Национального корпуса», созданной на базе батальона «Азов», заявила, что именно они ответственны за блокировку реализации Минских соглашений. Представитель МИД подчеркнула, что Россия неоднократно «объясняла» странам Запада, что именно националисты препятствуют достижению соглашения по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, однако «главы стран НАТО и ЕС, индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений».
Ранее лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что в случае, если Зеленский попытается вывести украинских солдат из населенного пункта Золотое согласно требованиям Минских соглашений, националисты готовы направить в Донбасс 10 тысяч бойцов.
Ситуация, которая сейчас сложилась в Донбассе, выгодна Зеленскому, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. В беседе с НСН он сообщил, что украинскому лидеру на руку затягивать процесс разведения войск.
«На данный момент по большому счету Зеленскому выгодны действия Билецкого (лидер “Национального корпуса”, - прим.НСН). потому что я не вижу у самого Зеленского желания выполнять Минские соглашения. Официально, да, но если посмотреть по его действиям, то, скорее всего, он просто тянет время. И по этой причине ему действительно действия Билецкого выгодны, потому что вот, что получается: он вроде бы как бы за, но люди Билецкого мешают, по этой причине процесс затягивается. Тут даже один политический эксперт сказал, что процесс разведения рассчитан на года. И так и получается. Вот это разведение, которое планируется, произойдет, возможно, но только за сколько времени?», - сообщил он.
Охрименко добавил, что конфликт, который возник между Зеленским и лидером «Национального корпуса» поможет украинскому главе затянуть решение ситуации в Донбассе на неограниченной количество времени, оставшись при этом «хорошим» для других стран.
«Там находятся до десяти человек Билецкого. Считать, что это такая нерешаемая проблема? Ну, я не верю. Билецкий не обладает такой силой, чтобы действительно влиять. Все его заявления про десять тысяч, которые он выведет – это немножко компромат. Он знает, что этого не будет. Десять человек он может вывести, десять тысяч – нет. И Зеленский это тоже знает, но делает вид, что он вынужден учитывать мнение Билецкого. Он [Зеленский] обыграет сейчас их всех. Смотрите, Зеленский выступает “за”, но в данном случае даже если он встретится с Меркель, Макроном, он скажет: “Я вот хочу, но у меня есть причины”. Не может же Меркель сказать:” Расстреляй Билецкого” ?! Не скажет же Меркель никогда такого, а скажет: “Веди переговоры”. Она даже не может ему сказать “арестуй его”, потому что с точки зрения европейской демократии так нельзя, надо объяснить людям формулу Штайнмайера. И получается так: он все делает, все исполняет. Он – хороший, но есть плохой человек Билецкий», - заключил собеседник НСН.
Ранее Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что «Азов» может быть расформирован, а его бойцы войти в состав нацгвардии. Правда, свое слово должен сказать министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Как отметил собеседник, покончить с «Азовом» все пять лет своего президентства мечтал Петр Порошенко.
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