На Украине рассказали, кто придет вместо Зеленского

Расшатывание ситуации вокруг разведения сил в Донбассе политические силы на Украине пытаются использовать для свержения действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-чиновница отметила, что политические силы, желающие сместить Зеленского, используют недовольство части украинцев разведением сил ВСУ и ополченцев в Золотом и Петровском, чтобы свергнуть президента, сообщает Газета.ru.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил НСН, что вероятность свержения президента Украины Владимира Зеленского высока из-за его неумелых управленческих действий.

«Зеленский так и не стал президентом . Получить должность не значит удержать власть. А он не знает, как. Потому что его участие и вся предвыборная кампания были «по приколу». Думали, будет шоу, а хлеба насущного людям не надо давать.

Зеленский не чувствует себя президентом. Почему я так думаю? Потому что он совершенно не апеллирует к своим избирателям – их было 73 процента населения. Например, он мог бы собрать в Киеве народное вече по поводу того же Донбасса, чтобы показать националистам, с кем народ, у кого власть.

Он как верховный главнокомандующий должен был реально обеспечить развод сил на Донбассе, а дал слабину, начал заигрывать с националистами. Они это почувстовали. Вместе с ними – олигархи, которые не заинтересованы в сильном президенте Украины. И начали рулить и раскачивать ситуацию. Зеленский позволяет это делать, потому что он безвольный, и реально потеряет власть.

Признаки налицо. Местные органы самоуправления, как при Порошенко, начали принимать решения в сфере внешней политики – в реализации Минских соглашений. Они говорят «Нет капитуляции». Я, как бывший мэр Черкасс, хорошо знаю, что такие решения невозможно принимать без одобрения администрации президента. Значит – это игра.

Когда я смотрю сейчас на митинги около администрации президента Киева, а там только 3-4 полицейских, понимаю, что националисты играют с Зеленским в договорняк. Если раньше протестные митинги отрезал от здания президента кордон полицейских, сейчас – нет! От националистов нет угрозы захвата здания, никто не требует, чтобы Зеленский вышел к митингующим. Это говорит о том, что у них договорняк. Зеленскому это надо, чтобы показать, что на него оказывают давление, и требовать переписать Минские соглашения.

Зеленский играет свою игру. Остальные – играют Зеленским», - заявил эксперт.

Владимир Олейник назвал силы, которые заинтересованы в смещении украинского лидера.

«Самые крупные игроки – американцы. Но Трапм уже нервничает, готов прекратить все отношения. На Украину невозможно найти управу. Коррупция зашкаливает. Процесс пошел не по сценарию, и начался разброд. Каждый за себя. Аваков (Арскен, глава МВД Украины – прим. НСН) хочет удержаться у власти. Он не первый, не второй человек в государстве, но нужен всем. Коломойский пытается быть первым олигархом на Украине, Ахметов пытается отстоять свои позиции.

На Украине сейчас, как в 20-е годы ХХ века: банда Юли, банда Пети, банда Зеленого и т.д. Сейчас – гуляй поле. Нет единого сильного центра управления, к которому бы прислушался народ. Только он может интуитивно избрать нового сильного руководителя, чтобы остановить развал страны. А по сути, надо избрать нового Богдана Хмельницкого, который сумеет применить силу закона», - отметил собеседник НСН.

Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предрек президенту страны Владимиру Зеленскому рост недоверия между ним и украинцами, а также неприятие Зеленского национальными, патриотическими, правыми, проевропейскими силами.

