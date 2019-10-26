На Донбассе Зеленский опустился до «базара»
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН спрогнозировал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому гопотерю рейтинга после его встречи с нацистами в поселке Золотое на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок Золотое в Донбассе. Напомним,что ранее здесь должно было произойти разведение войск.
Украинский лидер прибыл в Донбасс, чтобы обсудить с добровольцами тему отвода войск. Сообщается, что военнослужащие гостеприимно встретили Зеленского. Однако обсуждения запланированной темы так и не произошло.
Один из добровольцев спросил украинского лидера, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмаера». В ответ на это Зеленский обвинил собеседника в переводе темы. Он заявил: «Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать». Украинский лидер добавил, что надеялся увидеть в глазах военнослужащих понимание.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предрек президенту страны Владимиру Зеленскому утрату доверия на Украине по итогам его встречи с националистами в поселке Золотое на Донбассе. Эксперт также обратил внимание на неумелое ведение диалога Зеленским с добровольцами.
«Решить вопрос с отводом украинских войск при наличии добробатов в Золотом невозможно. Поскольку Зеленский надавал разных обещаний, сам поехал в Золотое решать вопросы с отводом войск. Но вместо того, чтобы наладить диалог, найти компромисс, он опустился до базарного конфликта. У Зеленского произошел неприятный инцидент, в котором президент повел себя как торговка на базаре. Оказалось, что он не умеет нормально говорить с людьми. Звучали угрозы в адрес добробатов и бравирование своим статусом. У Зеленского не осталось других аргументов. Он теряет мандат доверия электората», - пояснил эксперт.
По его мнению, политический рейтинг Владимира Зеленского будет стремительно падать, поскольку у президента нет пространства для маневра, он оказался в цугцванге.
«Он сейчас как на раскаленной сковородке. Буквально за неделю его рейтинг упал еще на 4 пункта, и совокупный рейтинг составил 66 процентов, а также число тех, кто перестал доверять Зеленскому вообще. Ситуация в Золотом может стать детонатором - начнет расти противоречие президенту со стороны участников боевых действий. Это сотни тысяч людей!
Зеленский находится в цугцванге – ситуации, когда любой шаг ухудшит его положение. С одной стороны, за рубежом на Зеленского давят по формуле Штайнмайера, с другой, – на Украине каждый день растет число раненых и убитых на фронте. Поэтому конфликт между Зеленским и населением будет нарастать. После поездки в Золотое может произойти обвал рейтинга Зеленского и полное его неприятие национальными, патриотическими, правыми, проевропейскими силами», - заявил Олег Соскин.
Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН пояснил, почему Леонид Кучма боится давления «нормандской четверки» на Владимира Зеленского.
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