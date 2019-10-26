На Донбассе Зеленский опустился до «базара»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок Золотое в Донбассе. Напомним,что ранее здесь должно было произойти разведение войск.

Украинский лидер прибыл в Донбасс, чтобы обсудить с добровольцами тему отвода войск. Сообщается, что военнослужащие гостеприимно встретили Зеленского. Однако обсуждения запланированной темы так и не произошло.

Один из добровольцев спросил украинского лидера, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмаера». В ответ на это Зеленский обвинил собеседника в переводе темы. Он заявил: «Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать». Украинский лидер добавил, что надеялся увидеть в глазах военнослужащих понимание.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предрек президенту страны Владимиру Зеленскому утрату доверия на Украине по итогам его встречи с националистами в поселке Золотое на Донбассе. Эксперт также обратил внимание на неумелое ведение диалога Зеленским с добровольцами.

«Решить вопрос с отводом украинских войск при наличии добробатов в Золотом невозможно. Поскольку Зеленский надавал разных обещаний, сам поехал в Золотое решать вопросы с отводом войск. Но вместо того, чтобы наладить диалог, найти компромисс, он опустился до базарного конфликта. У Зеленского произошел неприятный инцидент, в котором президент повел себя как торговка на базаре. Оказалось, что он не умеет нормально говорить с людьми. Звучали угрозы в адрес добробатов и бравирование своим статусом. У Зеленского не осталось других аргументов. Он теряет мандат доверия электората», - пояснил эксперт.