В Кремле рассказали об увеличении мер защиты энергоинфраструктуры

Представитель Кремля подчеркнул, что удары дронами ВСУ по российской энергоинфраструктуре продолжаются. В то же время российская сторона продолжает планомерные широкомасштабные удары по инфраструктуре противника с задействованием всего возможного потенциала.

«Все это делается для того, чтобы лишить киевский режим возможности в дальнейшем наносить подобные удары», - указал Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости укреплять систему ПВО для предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе нефтеперерабатывающие заводы и склады.

