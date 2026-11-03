В Кремле рассказали об увеличении мер защиты энергоинфраструктуры
Россия увеличила меры защиты энергетической инфраструктуры, однако страна не может полностью застраховаться от украинских ударов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что удары дронами ВСУ по российской энергоинфраструктуре продолжаются. В то же время российская сторона продолжает планомерные широкомасштабные удары по инфраструктуре противника с задействованием всего возможного потенциала.
«Все это делается для того, чтобы лишить киевский режим возможности в дальнейшем наносить подобные удары», - указал Песков.
Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости укреплять систему ПВО для предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе нефтеперерабатывающие заводы и склады.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Еда на камеру: Психологи объяснили, почему мукбанг успокаивает нервы
- Синоптик Шувалов: Через 5-6 лет Москва побьет осенний температурный рекорд
- Резиденты экономических зон Дальнего Востока и Арктики заплатили ещё 126 млрд рублей налогов
- В США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс
- Россиянам назвали симптомы усиливающихся осенью психических расстройств
- Москвичам пообещали снежную неделю
- Зима близко: Как разборки с курьерами ударят по каршерингу
- Песков: Возможность встречи лидеров РФ, США и КНР согласовывается
- Лавров: Россия не планирует войну с Европой
- Песков подтвердили, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут 10-11 ноября