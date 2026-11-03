В Кремле рассказали об увеличении мер защиты энергоинфраструктуры

Россия увеличила меры защиты энергетической инфраструктуры, однако страна не может полностью застраховаться от украинских ударов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что удары дронами ВСУ по российской энергоинфраструктуре продолжаются. В то же время российская сторона продолжает планомерные широкомасштабные удары по инфраструктуре противника с задействованием всего возможного потенциала.

«Все это делается для того, чтобы лишить киевский режим возможности в дальнейшем наносить подобные удары», - указал Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости укреплять систему ПВО для предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе нефтеперерабатывающие заводы и склады.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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