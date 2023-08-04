Минобороны РФ: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили 43 тысячи человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли за июнь-июль более 43 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В США заявили, что Украина потеряла до 350 тысяч солдат с начала спецоперации

В ведомстве указали, что данная цифра не включает иностранных наёмников и раненых украинских солдат, которые были эвакуированы в госпитали Украины и за рубеж, а также тех, кто был ликвидирован в результате ударов высокоточным оружием по украинскому тылу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за июль украинская армия потеряла 20 824 человека, а также 2 227 единиц различного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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