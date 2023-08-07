ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ ВУ И НАСТУПЛЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА

Минобороны России «ворвалось» в новую неделю с эффектного видеоролика, демонстрирующего мощь авиации и бронетехники. Тем временем руководство группировки «Запад» отчиталось об успехах.

«В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны», - сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

По его словам, в ходе наступления взяты семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов и разгромлено «до роты пехоты». Кроме того, в районе Новосёловского были отражены три попытки контратак украинской танковой армии и ВДВ.

Украине не удалось начать неделю с «фирменных» атак беспилотников на Москва-Сити, при этом серьезные западные СМИ пестрят статьями, не предвещающими Киеву ничего хорошего.

Бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву прогнозирует, что контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя уже в ближайшие несколько недель.

«Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление. Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», - заявил Ву, которого Business Insider называл одним из 12 самых умных людей на Уолл-стрит.

Со своей стороны, обозреватель Forbes Дэвид Экс скептически оценил действия элитного спецназа Украины, по его данным, переброшенного на Донбасс.

«Одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты сопряжено со значительным риском. Ни одно подразделение не может сражаться вечно без перерыва на отдых, ремонт и набор новобранцев. Так что морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения», — пояснил эксперт.

Ну а американское издание Newsweek подвергает сомнению саму стратегию НАТО на Украине.

«Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев», — отметил в этой связи аналитик Дэвис Эллисон. Ну а американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт указал «20 километров ада» российских оборонительных линий, из-за которых захлебывается контрнаступление Киева на южном фронте.

Ну а член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН сравнил наступление Украины с котом Шредингера.

«Я бы это наступление определил как наступление Шредингера. Оно как бы и есть, а вроде его и нет, иногда оно отрицательное. Режим Зеленского теряет контроль над территориями в его процессе.. Они бросили в бой около половины. Запасы у них есть, но какая-то часть из этих боевиков должна оставаться для обороны. Вряд ли они бросят абсолютно все в наступление, потому что для них это чревато полным разгромом», - отметил Рогов.

СКАЛЬПЫ И КОЛЕНИ

Тем не менее, Киев пока не хочет признавать провал контрнаступления. Так, украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на днях видео, где он расписывается на французской ракете SCALP класса «воздух—земля». Этим он подтвердил доставку на Украину французского аналога британской ракеты Storm Shadow, о котором говорил в июле Эмманюэль Макрон.

Кроме того, Украина официально объявила о военной угрозе для судоходства в черноморских портах России, попыталась атаковать Севастополь надводным беспилотником и взяла на себя ответственность за удары по мостам, соединяющим Крым и Херсонскую область.

Однако Москву это не пугает. На фоне представленного в выходные в Джидде (Саудовская Аравия) альтернативного плана по урегулированию на Украине зампред Совбеза Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что перемирия не будет.

«Страны Украины никогда не было до 1991 года. Она осколок Российской империи. Украина находится в стадии полураспада, а часть её территорий вернулась в Россию. Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», - пояснил Дмитрий Анатольевич.