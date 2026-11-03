Никакой проблемы в том, что службы доставки обяжут своих курьеров передвигаться по автодорогам нет. Курьеры уже начинают привыкать к этой ситуации, рассказал НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения. Среди самых существенных изменений: запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как отмечает издание «Коммерсант», у обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется. В ближайшее время Минтранс опубликует документ для общественного обсуждения. Крохмаль напомнил о том, что речь о таких поправках в ПДД ведётся давно. Они обсуждались на последнем заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

«Госсовет по транспорту приносит свои плоды. К заседанию, в том числе, я лично готовил президенту предложение о том, чтобы вывести средства индивидуальной мобильности и курьеров с тротуаров, потому что травматизм идет в прогрессии. Мелкий травматизм за этот год превысил сотни тысяч случаев. Если в 2022 году смертельных случаев было 6, то сейчас уже за сотню. И если сейчас не исправить ситуацию, 2027 год будет ещё более смертельным для СИМов», - считает Крохмаль.

Он также отметил, что вывод курьерских служб на полосы общего пользования уже апробирован в некоторых странах. В некоторых городах мира есть зоны, куда въезжать на велосипеде, самокате и любом СИМ вообще запрещено.