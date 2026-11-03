Гайки, штрафы, депортации: «По-хамски» ездящих курьеров выгонят с тротуаров
Агрегаторы уже начали выводить курьеров на дороги общего пользования с тротуаров, сообщил НСН Константин Крохмаль.
Никакой проблемы в том, что службы доставки обяжут своих курьеров передвигаться по автодорогам нет. Курьеры уже начинают привыкать к этой ситуации, рассказал НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения. Среди самых существенных изменений: запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как отмечает издание «Коммерсант», у обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется. В ближайшее время Минтранс опубликует документ для общественного обсуждения. Крохмаль напомнил о том, что речь о таких поправках в ПДД ведётся давно. Они обсуждались на последнем заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.
«Госсовет по транспорту приносит свои плоды. К заседанию, в том числе, я лично готовил президенту предложение о том, чтобы вывести средства индивидуальной мобильности и курьеров с тротуаров, потому что травматизм идет в прогрессии. Мелкий травматизм за этот год превысил сотни тысяч случаев. Если в 2022 году смертельных случаев было 6, то сейчас уже за сотню. И если сейчас не исправить ситуацию, 2027 год будет ещё более смертельным для СИМов», - считает Крохмаль.
Он также отметил, что вывод курьерских служб на полосы общего пользования уже апробирован в некоторых странах. В некоторых городах мира есть зоны, куда въезжать на велосипеде, самокате и любом СИМ вообще запрещено.
«Здесь Москва поторопилась, разметив тротуары для электросамокатов. Эти полосы стали использовать курьеры, причем нагло, безалаберно, хамски, абсолютно наплевательски. Я видел случай, когда курьер, проезжая по полосе для электросамокатов, ногой толкал мамочку с коляской в спину. Причем номер, естественно, никто не запомнит, ничего не видно. Моя принципиальная позиция заключается в том, чтобы вывести средства мобильности на полосы общественного транспорта, на правую полосу, и ограничить скоростной режим в городе до 25–30 км в час. Следующим шагом должны стать жесткие штрафы, конфискация, уголовка и депортация. Если мигрант работает на СИМ и попал в ДТП, он автоматически сажается на самолет и отправляется в свой город. Сейчас уже закручиваются гайки, но это первый шаг», - предупредил Крохмаль.
Общественник также считает, что появление курьеров на дорогах не будет помехой для автомобилистов.
«Никакой проблемы нет. В начале года была негласная установка на то, чтобы курьеры привыкали к этой ситуации. Уже сейчас большое количество курьеров свободно передвигается по дорогам общего пользования в правой полосе. То есть это была подготовка, которая заканчивается осенью и к следующему сезону они все выйдут на дорогу. Я думаю, никакой проблемы не будет и никаких аварий не будет», - уверен руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения».
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН заявил о том, что если курьеров обязать получать права на электровелосипеды, они просто пересядут на самокаты
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