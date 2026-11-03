Гайки, штрафы, депортации: «По-хамски» ездящих курьеров выгонят с тротуаров

Агрегаторы уже начали выводить курьеров на дороги общего пользования с тротуаров, сообщил НСН Константин Крохмаль.

Никакой проблемы в том, что службы доставки обяжут своих курьеров передвигаться по автодорогам нет. Курьеры уже начинают привыкать к этой ситуации, рассказал НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения. Среди самых существенных изменений: запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как отмечает издание «Коммерсант», у обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется. В ближайшее время Минтранс опубликует документ для общественного обсуждения. Крохмаль напомнил о том, что речь о таких поправках в ПДД ведётся давно. Они обсуждались на последнем заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

«Госсовет по транспорту приносит свои плоды. К заседанию, в том числе, я лично готовил президенту предложение о том, чтобы вывести средства индивидуальной мобильности и курьеров с тротуаров, потому что травматизм идет в прогрессии. Мелкий травматизм за этот год превысил сотни тысяч случаев. Если в 2022 году смертельных случаев было 6, то сейчас уже за сотню. И если сейчас не исправить ситуацию, 2027 год будет ещё более смертельным для СИМов», - считает Крохмаль.

Он также отметил, что вывод курьерских служб на полосы общего пользования уже апробирован в некоторых странах. В некоторых городах мира есть зоны, куда въезжать на велосипеде, самокате и любом СИМ вообще запрещено.

Тесты на ПДД сочли недостаточными для велокурьеров на тротуарах
«Здесь Москва поторопилась, разметив тротуары для электросамокатов. Эти полосы стали использовать курьеры, причем нагло, безалаберно, хамски, абсолютно наплевательски. Я видел случай, когда курьер, проезжая по полосе для электросамокатов, ногой толкал мамочку с коляской в спину. Причем номер, естественно, никто не запомнит, ничего не видно. Моя принципиальная позиция заключается в том, чтобы вывести средства мобильности на полосы общественного транспорта, на правую полосу, и ограничить скоростной режим в городе до 25–30 км в час. Следующим шагом должны стать жесткие штрафы, конфискация, уголовка и депортация. Если мигрант работает на СИМ и попал в ДТП, он автоматически сажается на самолет и отправляется в свой город. Сейчас уже закручиваются гайки, но это первый шаг», - предупредил Крохмаль.

Общественник также считает, что появление курьеров на дорогах не будет помехой для автомобилистов.

«Никакой проблемы нет. В начале года была негласная установка на то, чтобы курьеры привыкали к этой ситуации. Уже сейчас большое количество курьеров свободно передвигается по дорогам общего пользования в правой полосе. То есть это была подготовка, которая заканчивается осенью и к следующему сезону они все выйдут на дорогу. Я думаю, никакой проблемы не будет и никаких аварий не будет», - уверен руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН заявил о том, что если курьеров обязать получать права на электровелосипеды, они просто пересядут на самокаты

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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