«Здесь столкнулись интересы самых разных групп внутри американских элит. Одной из наиболее влиятельных стала произраильская группа, Трамп выступает в качестве защитника интересов этой группы. Здесь очень мало зависит от самого Трампа, главным бенефициаром победы Трампа на выборах было именно произраильское лобби. Что касается промежуточных выборов, Трамп пытался что-то сделать, подготовить республиканцев: это и соглашение о безопасности в Гренландии, и дизельная сделка с Россией. Но это не устранило всех проблем, включая цены на топливо. Трамп показал свои избирателям, что есть конкретные подвижки в плане того, что цены на топливо будут в итоге снижены. Но пока это лишь медийный эффект», - отметил он.

В связи с этим он уверен, что Трампу придется нанести удар по Ирану после выборов.

«Если республиканцы утратят большинство, это не станет новостью. При предыдущих президентских администрациях действующий глава государства спустя два года терял большинство в конгрессе, здесь Трамп не новичок. Конечно, его политические позиции ослабнут. Что касается войны на Ближнем Востоке, вполне вероятно, что она возобновится. Ситуация вокруг Ирана не разрешилась, нет никакого долгосрочного решения, Иран заявляет о готовности выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Проблемы не устранены с точки зрения Трампа, а также с точки зрения Израиля. Поэтому эта кампания будет возобновлена после выборов. Трампу на фоне ослабления нужно будет продемонстрировать свою силу, уверенность и мощь. Повторюсь, что для Трампа и его администрации поддержка Израиля является безусловным приоритетом здесь», - заключил собеседник НСН.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в соцсети X написал, что администрация президента Дональда Трампа под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану.

