По его словам, в ближайшие недели контрнаступление Украины исчерпает себя. Как указал эксперт, российские военные использует оружие, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что тогда его не существовало. Ву отметил, что российские бойцы учитывают прошлые ошибки и постоянно учатся.

Технологическое развитие ВС России похоже на «революцию», которая происходит каждые несколько месяцев, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что приказ украинского лидера Владимира Зеленского наступать на Запорожском направлении уничтожает армию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

